國際財經

歐洲股市周五收市整體造好，泛歐指數Stoxx 600收報387點，回升0.12%，投資者寄望美國聯儲局本月底減息，利好歐股表現；不過，意大利聯合政府面臨瓦解，當地股市急挫2%，拖累歐股升勢收窄。

英國富時100指數收報7508點，上揚0.21%或15點；德國DAX指數收報12260點，進賬0.26%或32點；法國CAC 40指數收報5552點，反彈0.03%或1點；意大利富時MIB指數收報21641點，下滑2.03%或449點；西班牙IBEX 35指數收報9170點，回落0.60%或55點。