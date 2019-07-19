國際財經

路透報道，美國四大百貨集團之一J.C. Penney已聘請顧問，研究重整債務選項，以便獲得更多時間去扭轉經營困境。

這間有117年歷史的老牌百貨企業，據悉近期與精於債務重組的律師行和投資銀行會面，討論處理現時約40億美元負債的最佳選項，包括不同的集資方式，以及和債權人商討應對即將到期的債務。

有關商討仍屬初步階段，預期未來數月仍會持續商討。

J.C. Penney尚餘信貸額度15億美元，足以應付持續一段時間的虧損。集團現時有860間分店，僱員人數9.5萬人。