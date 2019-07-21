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美國聯儲局快將啟動減息再添憧憬。紐約聯儲銀行總裁威廉斯周四(18日)表示，採取預防措施勝過「靜觀其變」等待災難爆發。他說，當經濟增長放緩時，局方應該迅速行動，並且長時間維持低息，而預期的低息環境有助刺激經濟，推動通脹回升。

由於紐約聯儲銀行總裁在議息會議擁永久投票權，威廉斯這位被視為聯儲局的第三號人物公然「放鴿」，使減息預期升溫。利率期貨顯示，本月底減0.5厘的機率反彈至接近五成，美滙指數隨即失守97關口，下試200天線。金價受惠於美元轉弱，一度升上每盎斯1450美元，續創6年新高。

金價近兩個月自1300美元起步，反覆攀越1400美元水平，箇中原因正是市場對聯儲局再行寬鬆貨幣政策已達「共識」，加上債息回落，降低了持有黃金這項「零息資產」的機會成本。此外，中美貿易戰終結遙遙無期，而美國與伊朗緊張關係一直未見緩和，政治因素帶來的避險需求，支撐着金價於高位運行。

以技術走勢看，現貨金突破早前三角形鞏固形態頂部約1440美元位置，與2011年至2015年中累積跌幅反彈黃金比率50%(約1483美元)僅一步之遙。可是，金價年初迄今已上漲超過一成，金市「吸資」能力有減弱跡象，估計短期將窒礙其衝關。

從美國上市黃金ETF的資金流向發現，今年4月底開始，資金加速流入金市，截至6月23日(4周移動累計變化)累計錄得26.8億美元淨流入，屬近3年來最高。不過，截至7月14日止的4周，淨流入黃金ETF的金額降至16.8億美元，意味資金湧入金市的情況略為緩和。

金價攀上1450美元，之前提及的利好因素其實或多或少已反映。附【圖】所見，截至7月9日，黃金期貨投機者持倉約30萬張，創出2016年後新高；未平倉合約數目亦於近3個星期顯著增加，達到100萬張左右。投資名諺「眾地莫企」，即市場一面倒看好或看淡某資產時，便要小心可能引發挾倉，金市似乎正在響起此警號。

資金流向和炒家倉位均顯示，金價經過一輪漲勢後，短線不排除先作整固，尤其是月底減息結果或議息聲明若未符市場過度鴿派的預期，屆時金價或出現反高潮。

然而，中長線始終不宜對金價看得太淡，「宏觀對沖王」橋水創辦人達里奧周三發文提到，央行寬鬆貨幣政策帶來投資新範式(Paradigm)，並為金市助威，相信若聯儲局(以及其他央媽)減息與「放水」空間擴大，勢必促使金價進一步造好，待消化回吐壓力後，有機會挑戰黃金比率61.8%阻力(約1587美元)。

信報投資研究部

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