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今日 21:46 國際財經

憧憬中美貿談有進展 美股早段靠穩

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市場憧憬中美貿談有進展，以及聯儲局官員再放鴿，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時39分，道指報27293點，升70點或0.26%；標普500指數報3003點，升8點或0.27%；納指報8240點，升33點或0.41%。

中國商務部公布，國務院副總理劉鶴昨晚(18日)應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通話，就落實兩國元首大阪會晤共識及下一步磋商交換意見。商務部部長鍾山等參加通話。

美國財長努欽嘗試為中美貿易僵局的憂慮降溫，重申如果有足夠進展，雙方將舉行面對面談判，相信有機會成事。另外，美國農業部證實，中國近日恢復向美國大手採購高粱農作物，此舉預料有助緩和兩國的緊張貿易關係。

美國總統特朗普再批評聯儲局，稱聯儲局的錯誤思維過程，令美國支付的利率遠高於那些在經濟上與其無法匹敵的國家，促請聯儲局改正。紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)認為，美國利率處於接近零水平，在經濟處於危機初現時刻，最有效應對方法是減息。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報55.58美元，升0.28美元或0.51%；倫敦布蘭特期油報62.38美元，漲0.45美元或0.73%。

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