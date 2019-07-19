國際財經

受惠於強勁的美國非農就業數據，美元/日圓連升三日，一度在上周三(7月10日)早上創逾一個月新高108.96。可惜當晚美國聯儲局主席鮑威爾的國會證詞鴿派程度超出市場預期，其認為全球經濟疲軟和貿易緊張局勢加劇拖累美國經濟前景，聯儲局將「酌情採取行動」維持經濟擴張。此番言論拖累美滙指數大跌，美元/日圓當日短線插水逾40點，最低曾見108.31，令滙價挑戰109水平功敗垂成。

本周美元/日圓持續跌勢，未見回升跡象。特別是在周四(7月18日)紐約聯儲總裁威廉士(John Williams)指，他目前對美國長期中性利率預估在0.5%左右，並稱當經濟出現有問題的跡象時，央行應該迅速採取行動。這與現時的息率下限2.25%相差甚遠，加上近期持續有多位美國聯儲局官員發表鴿派言論，令市場對於美國聯儲局7月底大幅降息0.5%的預期再度升溫，美元/日圓因而一度急挫近70點，最低跌至三周新低107.18。

技術分析方面，美元/日圓在7月初升破下降通道後反彈受阻於108.90-109.00水平(由4月24日高位112.37至6月25日低位106.73下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)，其後由升轉跌形成新的下降通道。目前滙價雖在107.00-107.20區域有一定的支持，但若短期內未能升破該小型下降通道頂部阻力108水平，後市仍有機會下探107水平，甚至進一步下探6月25日低位106.73水平及106.50附近水平。

交易策略方面，我們根據6月24日策略已於108.60沽出美元/日圓(下望107.10，升穿109.00止損)，現將止盤下移至108.10。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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