國際財經

聯儲局近日多名官員釋出鴿派訊號，加上中美貿易官員有望會面，惟歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7509點，升16點或0.22%；德國DAX指數報12268點，升40點或0.33%；法國CAC 40指數報5562點，升12點或0.22%；意大利富時MIB指數報21897點，跌196點或0.88%。

道指期貨暫報27269點，升68點。

中國商務部公布，國務院副總理劉鶴昨晚(18日)應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)通話，就落實兩國元首大阪會晤共識及下一步磋商交換意見。商務部部長鍾山等參加通話。

美國財長努欽嘗試為中美貿易僵局的憂慮降溫，重申如果有足夠進展，雙方將舉行面對面談判，相信有機會成事。另外，美國農業部證實，中國近日恢復向美國大手採購高粱農作物，此舉預料有助緩和兩國的緊張貿易關係。

聯儲局近日不斷放「鴿」，紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)認為，美國利率處於接近零水平，在經濟處於危機初現時刻，最有效應對方法是減息。聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)亦稱，決策者可能需要盡早採取行動刺激美國經濟，以防範風險上升，不必等到形勢變得糟糕時，才採取一系列大幅減息措施。

數據方面，歐羅區5月經調整後的經常賬盈餘擴大至300億歐羅，高於4月的220億歐羅。德國6月生產物價指數(PPI)按月下降0.4%，預期為下跌0.2%。

紐約原油期貨現時每桶報56.07美元，漲0.77美元或1.39%；倫敦布蘭特期油報63.04美元，漲1.11美元

或1.79%。