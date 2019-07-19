國際財經 即巿股評

昨晚筆者在書展「EJFQ 投資攻略」預告，市場忽視聯儲局月底減半厘機會，在美國總統特朗普領軍騎劫下，減半厘機會正在會變大，點知一覺訓醒，又有聯儲局官員急不及待放鴿，踢高利率期貨減息半一度高見71%，最新減半厘的機會仍有39.5%，但已比上周17.5%大幅攀升，聯儲局減半厘的機會愈行愈近。

恒指仍陷上落市

澳洲、印度先行減息，昨日連印尼及韓國央行跟尾，全球央行白鴿套餐只是擇日登場，即喺有水位減息就減息，無息減就狂印銀紙，對於央行甚麼叫做獨立性、公信力、道德底線已不再重要，傳統經濟學亦可以接埋，形成貧者愈貧，富者愈富，民粹主義抬頭，點先收到科，真喺木宰羊，或者要揾個伏爾克(Paul Volcker)二世收拾殘局。(註：伏爾克於1979至1987年出任聯儲局主席，任內大舉加息到20厘，最終消滅滯脹)

全球白鴿滿天飛，隔晚道指跌過百後收復失地，美國三大指數倒升，帶挈港股收漲303點，表現喺威喺勢，但內情又咪喺未破悶局，仍在29000至50天線(27974點)橫行。

大市有大市發呆，友邦(01299)與筆者甚睇好的粵海投資(00270)卻破頂，在聯儲局啟動減息周期掃冧全球債息下，加上港鐵(00066)發盈警，不排除資金轉泊至粵投，筆者仍然相信粵投有望成為新一代新公用股股王。

雲業務撐起微軟業績

美股陸續公布業績，銀行股普遍業績好過預期，滙控(00005)以至本地銀行股(唔計東亞(00023))中期業績或唔曳，但前景亦仍唔睇好，一來減息潮殺到將損銀行股利息收入，背後卻受到互聯網股夾擊，所以全球銀行股應避之則吉。

大隻科網股有Netflix跪低，但微軟隔晚收市後公布業績標青，上季純利按年升49%，雖然雲端服務Azure收入增長放慢到64%，創逾三年以來最低，但增長仍算強勁，而最大焦點是雲業務收入首次超越以Window為主的個人電腦業務，市場對微軟業績受落，公布季績後，微軟於盤後升2.7%。

作為科技及雲端股龍頭，微軟預期股本回報率(ROE)有35%，預測市盈率仍僅26.5倍，更是一隻罕有會派股息的科技股(預期股息率有1.45%)，絶對是本欄提倡買大價核心組合成員，若回至50天線(131.29美元)樓下，值得揸住長線持有。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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