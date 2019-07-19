國際財經

聯儲局近日不斷放「鴿」，鞏固市場對月底減息的預期，加上中國恢復採購美國高粱、中美貿易官員有望會面，皆利好市場氣氛，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7542點，升49點或0.66%；德國DAX指數報12302點，升74點或0.61%；法國CAC 40指數報5588點，升38點或0.69%；意大利富時MIB指數報22169點，升78點或0.36%。

道指期貨暫報27314點，升113點。

中美重啟貿易談判以來，未安排官員正式會晤，令外界擔心再陷入停滯。雙方官員周四通電話，尋求解決貿易紛爭。美國財長努欽嘗試為中美貿易僵局的憂慮降溫，重申如果有足夠進展，雙方將舉行面對面談判，相信有機會成事。另外，美國農業部證實，中國近日恢復向美國大手採購高梁農作物，此舉預料有助緩和兩國的緊張貿易關係。

聯儲局多名官員釋出鴿派訊號，紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)認為，美國利率處於接近零水平，在經濟處於危機初現時刻，最有效應對方法是減息。聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)亦稱，聯儲局決策者可能需要盡早採取行動刺激美國經濟，以防範風險上升，不必等到形勢變得糟糕時，才採取一系列大幅減息措施。至於聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)相信，下調美國利率可能有助於緩解貿易不確定性的衝擊。

美伊緊張關係恐進一步升級。美國國防部聲明稱，美國海軍兩棲攻擊艦拳師號(USS Boxer)在駛入霍爾木茲海峽時，針對一架無人機採取防禦行動，並確實評估其為一架伊朗無人偵查機。事件料令海灣地區的緊張局勢再次升溫。不過，伊朗方面則稱，並不知道損失一架無人機。

中東緊張局勢再度升溫，推動油價扭轉上日2%的跌勢，今日反彈逾1%。紐約原油期貨現時每桶報55.9美元，漲0.6美元或1.08%；倫敦布蘭特期油報62.87美元，漲0.94美元或1.52%。