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今日 12:11 國際財經

韓促日方就出口限制展新一輪談判

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南韓敦促日本就收緊出口限制展開新一輪談判。

南韓產業通商資源部官員Lee Ho-hyeon稱，日本將南韓移出最低貿易限制國家「白名單」的計劃，應當以明確的證據和事實為依據。日方一直在做與事實不符的聲明，令人感到遺憾。

他稱，擔心日方舉措不僅會對日韓兩國經濟造成嚴重影響，也會影響到全球供應鏈。

日本早前宣布限制對南韓出口半導體關鍵材料，限制措施預計將威脅到全球微型晶片和智能手機顯示屏的供應鏈。兩國上周曾舉行工作層級談判，但雙方爭吵其後變得更加激烈。

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