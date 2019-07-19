國際財經

美國晶片大廠高通再被歐盟根據反壟斷法罰款2.42億歐羅(約21.31億港元)，是去年以來第二次。

歐盟執委會指出，高通在2009至2011年間，濫用其3G市場主導地位，以低於成本的掠奪性定價，銷售產品給中國電訊商中興和華為，迫使英國一間手機軟件初創企業退出市場。

高通否認指控，指歐盟的決定並不受法律、經濟原則或市場事實的支持，計劃提出上訴。

歐盟執委會去年對高通處以9.97億歐羅罰款，因其向蘋果公司支付資金，從而成為蘋果的獨家晶片供應商，這一做法意在阻止英特爾等競爭對手。