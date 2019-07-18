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威廉斯促儲局減息應對經濟壓力

紐約聯儲總裁威廉斯(John Williams)認為，美國利率處於接近零水平，在經濟危機初現時刻，最有效應對方法是減息。

中國恢復採購美國高梁 料利好重啟貿談



美國農業部數據顯示，中國上周恢復向美國大手採購高梁農作物，外界相信此舉有助緩和兩國緊張貿易關係。美國財長努欽稱，兩國官員稍後通電話，可能進一步面對面磋商貿易。

波音為737 MAX停飛撥備382億



波音宣布在第二季財報中，為737 MAX型號飛機停飛事件作出稅後撥備49億美元(382.2億港元)。

儲局官員促減息 道指奪回百點失地倒升收市



美企業績參差，Netflix表現弱，股價挫逾一成，道指曾最多跌151點，但威廉斯敦促聯儲局減息，消息帶動美股回升，道指尾段曾倒升46點，收市進賬3點；標指上揚0.36%；納指反彈0.27%。蘋果漲1.1%，IBM盈利勝預期，股價飆逾4%。摩根士丹利第二季盈利按年跌9.68%，每股盈利勝預期，股價揚1.5%。

外圍焦點簡訊

￭ 會議局6月美國領先經濟指標跌0.3%，為3年最大跌幅，反映未來幾個月增長或轉弱。

￭ 美國總統特朗普：美軍拳師號攻擊艦在霍爾木茲海峽擊落一架伊朗無人機。

￭ 努欽：目前為止，​​美國的美元政策沒有變化。

￭ 微軟第四財季每股核心盈利1.37美元，勝預期；期內經營收入337.2億美元，勝預期。

￭ 霍尼韋爾(Honeywell)第二季純利按年升21.87%，每股經調整盈利優於預測；公司向上修訂年度盈利預測下限。

￭ 聯合健康(UnitedHealth)次季純利按年升13%，每股經調整盈利勝預期。

￭ 美滙指數尾段跌0.54%，報96.7；美元兌日圓下滑0.59%，英鎊兌美元反彈0.9%。

￭ 紐約期金收升0.3%，每盎斯報1428.1美元，再創六年高。

￭ 布蘭特期油收挫2.7%，每桶報61.93美元；紐約期油跌2.6%。

￭ 英國股市收跌0.56%；德股挫0.92%；法股倒退0.38%。SAP業績差，股價挫逾半成。

港鐵盈警 紅磡站事件及屯馬線撥備20億



港鐵公司(00066)發盈警，為紅磡站事件及分階段啟用屯馬線相關費用撥備20億元，連同英國項目撥備4.3億元，合共撥備24.3億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28523點，較昨日恒指收市高水61點。

￭ ADR港股比例指數報28395點，較港收市低66點。

￭ 酷派(02369)達成所有復牌條件，周五復牌。

￭ 中遠海能(01138)預期中期盈利介乎4.4億至5億人民幣，去年同期虧損2.37億元。

￭ 眾安在綫(06060)、百仕達(01168)分別以現金10億、9.61億元人民幣，認購合資公司眾安科技(國際)股份。

￭ 現代牧業(01117)向新希望乳業配售2.76億股；同時，新希望乳業購買3.19億股質押股份。兩者共淨籌8.05億元。