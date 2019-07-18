國際財經

美國財長努欽重申，美元政策沒有改變，但此前有傳總統特朗普可能同意弱美元政策，以改善貿易逆差，消息拖累美元滙價偏軟，美滙指數尾段跌0.54%，報96.7。

有外電報道，歐央行正研究改變通脹指標至接近2%，此舉意味歐央行可能推行更多量化寬鬆措施，但歐羅受惠美元弱勢而造好，歐羅兌美元攀升至1.1275美元。

英國6月零售銷貨值意外上升1%，英鎊兌美元滙價呈強，從周三的兩年低位反彈，尾段飆升0.9%，報1.2546美元。

美元兌日圓下滑0.59%，報107.3日圓。