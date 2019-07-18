國際財經

德國豪華汽車製造商寶馬(BMW)公布，委任製造業務主管Oliver Zipse為新行政總裁，延續該公司從內部擢升CEO的傳統。

寶馬較早時已公布，53歲的Harald Krueger首份合約結束後，將不會繼續成為集團CEO，集團將展開尋找新CEO的工作。根據寶馬最新公告，Krueger將於8月15日離開管理委員會。

寶馬指出，55歲的Zipse將於8月16日起成為管理委員會主席。Zipse是在1991年加入寶馬，成為訓練生，逐步獲擢升為品牌主管、產品策略主管，至製造業務主管。