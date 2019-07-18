國際財經

串流媒體巨頭Netflix業績不濟，引起投資者憂慮其他大型科技企業的盈利表現，儘管摩根士丹利和IBM最新派發的季績不俗，美股三大指數大部分時段仍全線向下，道指最多跌151點，但尾段曾倒升46點，最終以微漲收市，結止過去兩日下滑局面，主要受惠於紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)敦促聯儲局減息的消息。亞歐股市受貿易戰憂慮影響而下挫，美元疲弱，金價則轉升，油價跌超過2%。

道指收市反覆回升3點，標指進賬0.36%，納指反彈0.27%。Netflix急瀉10.2%，但科技股企穩，因為蘋果上揚1.1%，IBM盈利勝預期，股價都升超過4%。大摩業績較預期為佳，股價上揚1.5%。

歐洲股市回軟，其中德股挫0.9%，表現較差。德國軟件商SAP業績遜色，股價一度插水9.9%，收市仍挫逾5%，拖累科技股下滑。

美滙弱 英鎊低位急彈

亞洲方面，由於日本出口表現差過預期，日股跌近2%，是4個月來最大單日跌幅，MSCI亞太指數（不計日本）則挫0.3%。

美元續軟，美滙指數尾段跌0.54%，報96.7，美元兌日圓下滑0.59%，報107.3日圓，美元兌歐羅則倒退至1.1275美元。英鎊從周三的兩年低位反彈，尾段飆升0.9%，報1.2546美元。紐約期金收市升0.3%，每盎斯報1428.1美元，再創下六年新高。

此外，伊朗聲稱扣押了一艘外國油輪後，油價一度抽高，但很快掉頭向下，布蘭特期油收市挫2.7%，每桶報61.93美元；紐約期油跌2.6%，每桶收報55.3美元。瑞銀指出，在供應沒有重大干擾下，中東局勢的消息只會令油價短暫上升。

美經濟短期或轉差

費城聯儲銀行製造業指數7月大幅反彈，升至21.8，為2018年7月以來最高，同時遠遠超過市場估計的5。指數在6月跌至0.3，是今年2月以來最低水平；讀數高於零反映該地區商業活動正在增長。會議局領先經濟指標在6月跌0.3%，是3年來最大跌幅，反映美國經濟增長未來幾個月有機會轉弱。美國首次申領失業救濟人數上周增加8000人，報21.6萬人，符合預期。