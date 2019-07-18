國際財經

歐洲股市周四收市溫和下跌，泛歐指數Stoxx 600收報386點，回落0.22%。投資者仍在觀望中美貿易談判進展，入市態度偏審慎。科技公司SAP業績遜預期，股價急挫逾半成，都拖累歐股表現。

英國富時100指數收報7493點，跌0.56%或42點；德國DAX指數收報12227點，下挫0.92%或113點；法國CAC 40指數收報5550點，倒退0.38%或21點；意大利富時MIB指數收報22090點，微漲0.05%或11點；西班牙IBEX 35指數收報9225點，回吐0.63%或58點。