訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 04:04 國際財經

歐股收市回落0.22% SAP挫逾半成

歐洲股市周四收市溫和下跌，泛歐指數Stoxx 600收報386點，回落0.22%。投資者仍在觀望中美貿易談判進展，入市態度偏審慎。科技公司SAP業績遜預期，股價急挫逾半成，都拖累歐股表現。

英國富時100指數收報7493點，跌0.56%或42點；德國DAX指數收報12227點，下挫0.92%或113點；法國CAC 40指數收報5550點，倒退0.38%或21點；意大利富時MIB指數收報22090點，微漲0.05%或11點；西班牙IBEX 35指數收報9225點，回吐0.63%或58點。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。