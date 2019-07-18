國際財經

紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)認為，美國利率處於接近零水平，在經濟處於危機初現時刻，最有效應對方法是減息。

威廉斯周四出席一個論壇發表演說稱，減息應是經濟危機初現的首個應對措施。他的說法顯示他支持聯儲局在7月底議息會議作出減息決定。

威廉斯指出，如果當基準利率遠高於零水平，央行適宜採取觀望策略；而在短期利率趨近零水平，減息可起到更佳作用。

威廉斯認為，另外兩個策略看來也很成功，包括維持低利率一段時間，以及在低通脹及低增長時期為通脹「加添柴火」。