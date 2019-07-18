國際財經

美國華爾街投資者關注企業財報與國際貿易關係進展，不利市場投資氣氛，美股周四早段及中段都偏軟，道指一度下滑151點，盤中暫時低位觸及27068點；不過，紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)敦促聯儲局減息的消息，帶動美股尾段收復所有失地，暫時最多轉漲45點，高見27265點。

截至本港時間凌晨3時3分，道指報27261點，上揚41點或0.15%；標普500指數報2997點，升13點或0.44%；納指報8214點，進賬28點或0.35%。

隨着寬鬆貨幣政策預期升溫，全球央行減息潮或已開啟。南韓、印尼等央行稍早時已宣布減息，市場預期美國聯儲局或於本月底減息，聯儲局近日亦發出鴿派訊號，暗示將在7月底實行10年以來的首次減息措施。威廉斯周四出席一個活動發表演說稱，在經濟初現壓力訊號時，聯儲局適宜採取減息行動。

不過，國際貿易關係缺乏進展，令市場情緒受挫。美國財長努欽(Steven Mnuchin)在法國參加七國集團(G7)會議時表示，貿易談判仍在繼續，媒體的相關報道不足為信，美國希望達成一個好的協議，只簽署好的協議，期望公平競爭，但他拒絕透露談判的具體細節。美國農業部最新證實，中國上周恢復向美國大手採購高梁農作物，此舉預料有助緩和兩國的緊張貿易關係。

市場繼續關注美企財報，分析指出，已經公布的財報中，大部分都好於預期，但美股受到來自國際貿易關係方面的壓力。

個股方面，摩根士丹利第二季盈利超出預期，但低於去年同期水平，股價目前升1.38%；網絡電視Netflix上季美國用戶按季減少13萬人，是近10年來首見，海外用戶亦僅增加280萬人，只及公司預期約一半，令已經緊張不安的市場更加擔憂，拖累股價跌逾10%。法國財長勒梅爾稱，G7國家一致同意對Facebook (fb)旗下加密貨幣Libra採取監管行動，fb目前跌0.26%。