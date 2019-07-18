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今日 00:55 國際財經

聯合太平洋上季純利勝預測

美國大型鐵路集團聯合太平洋(Union Pacific)公布，第二季純利按年升4%至15.7億美元；每股盈利為2.22美元，優於分析員預測平均值2.14美元；期內總收入下滑1%至56億美元，鐵路收益倒退2%，主要是因為收費上升不足以抵銷貨量減少。

聯合太平洋總營運開支跌7%至33億美元，主要是受惠於裁減人手。

集團披露，上季營運開支佔收益比率下降3.4個百分點，至59.6%，創紀錄低位。該公司預期，有關比率在下半年可望進一步下降。

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