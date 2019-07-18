國際財經

美國多元化工業集團霍尼韋爾(Honeywell)公布，第二季純利按年升21.87%至15.6億美元；每股經調整盈利為2.1美元，優於分析員預測平均值2.08美元；期內收入下滑15%至92.4億美元，低於分析員預測平均值93.5億美元。

同時，霍尼韋爾向上修訂年度盈利預測下限，由7.9美元改為7.95美元，上限維持8.15美元不變；收入預測下限由365億美元改為367億美元，上限仍是372億美元；經調整後淨流入現金下限由55億美元改為57億美元，上限仍是60億美元。