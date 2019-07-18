國際財經

美國三大航空公司之一西南航空(Southwest Airlines)跟隨美國航空與聯合航空，一如預期推遲旗下737 MAX停飛時限，由原先的10月初改為11月初。

西南航空指出，每日將因此繼續取消180航班次數，也使因應航程表改動而取消的航班總數達到4000班次。該公司上月表示，期望737 MAX可於10月復飛，當時每日取消的航班為150班次。

較早時，另外兩間航空公司已公布，737 MAX將停飛至11月初。全球監管機構仍在評估737 MAX的飛行安全問題，未有復飛時間表。