國際財經 即巿股評

澳洲於今早(7月18日)公布6月就業數據，其季調後失業率報5.2%，符合預期；雖然6月就業人口僅增加500人，遠少於預期增加5000人，但主要由於兼職就業人口減少20600人，而全職就業人數增加21100人，遠高於5月增幅3100人。澳元/美元短線升近30點，目前在0.7030水平附近波動。

事實上，澳元/美元自7月10日跌至兩周半新低0.6907後觸底反彈，已重展升勢。儘管美國於7月5日公佈的6月非農就業數據表現強勁，但多位美國聯儲局官員在上周發表的言論總體偏鴿，顯示美國減息仍是大勢所趨，特別是上周三晚上(7月10日)美國聯儲局主席鮑威爾的國會證詞指出將會采取「適當」行動，以維持美國經濟增長，拖累美滙指數掉頭回落。當日澳元/美元短線急彈40點後穩步回升，結束此前連續四日下跌的趨勢，直至上周五收市於0.7006，成功收復0.7000關口。

除此之外，中國的經濟數據造好，同樣帶動作為商品貨幣的澳元繼續上升。其中包括上周五(7月12日)公布的中國6月貿易帳、社會融資規模，以及周一(7月15日)公布的規模以上工業生產均高於預期，帶動澳元/美元在本周二(7月16日)一度升至0.7041，逼近7月4日高位0.7042。即使周二(7月16日)晚公布的美國6月零售銷售表現強勁，令澳元/美元再度跌破0.7000大關，但中國、澳洲經濟數據的好轉令澳元/美元很快收復0.7000關口，並重拾上升趨勢。

技術分析方面，在近半個月澳元/美元多番挑戰0.7040水平均告失敗，顯然滙價在0.7040-0.7050區域仍面臨強大沽壓。若澳元/美元能順利突破0.7050/0.7060阻力區（從4月17日高位0.7202至6月18日低位0.6828的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平），後市應有望進一步上探0.7100甚至0.7135水平。但若中美貿易談判再度觸礁，則需小心澳元/美元再度回落，重新下探上升趨勢線支持0.6950甚至0.6860水平。

交易策略方面，我們根據7月2日策略於0.6930建立的澳元/美元買盤（上望0.7080，跌穿0.6895止損）已於0.7008 提前平倉，獲利78點。短期內待澳元/美元下跌至0.6930-0.6950區域買入，上望0.7080，跌穿0.6895止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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