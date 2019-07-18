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今日 18:29 國際財經

貿談陷僵局 歐股中段續跌

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中美據報仍未能就華為問題達成共識，加上市場繼續關注美國企業季績，抵消聯儲局主席鮑威爾「放鴿」的利好消息，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7496點，跌39點或0.52%；德國DAX指數報12232點，跌108點或0.88%；法國CAC 40指數報5543點，跌28點或0.51%；意大利富時MIB指數報22031點，跌48點或0.22%。

道指期貨暫報27181點，跌50點。

中美貿易談判據報陷入僵局，《華爾街日報》引述消息人士稱，談判的阻礙在於華為，因為兩國仍無法就美國限制企業向華為出售產品的問題達成共識，華府正考慮如何應對中方提出放寬對華為制裁的要求。

美國商務部長羅斯表示，中美貿易談判過程漫長且複雜，目前的根本問題是，期望中國能回到原先談判時所作出的承諾，以解決雙方的貿易爭議。雙方官員就貿易問題進行電話交談的結果，將決定雙方是否舉行面對面會談。

數據方面，英國6月零售銷售按月增加1%，預期減少0.3%；按年增加3.8%，預期為增加2.6%。美國稍後將公布上周首次申領失業救濟人數，市場預期增至21.6萬人。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報56.89美元，升0.11美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報63.87美元，漲0.21美元或0.33%。

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