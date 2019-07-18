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今日 16:59 國際財經 時事脈搏

歐盟對英硬脫歐威脅不為所動

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歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶(Michel Barnier)接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示，對於英國無協議脫歐(「硬脫歐」)的威脅不為所動，但如果英國選擇走上這條路，那麼就得面對後果。

當被問及如果英國撕毀歐盟會籍會發生什麼事時，巴尼耶稱，英國將得面對後果。

他認為，英國方面有完整的資訊、有行為能力，也知道歐盟方面的運作方式，他們一開始就知道歐盟對於威脅無動於衷，使用威脅手法並無作用。

巴尼耶表示，英國脫歐協議「是英國要循序離開歐盟的唯一一條路」。

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