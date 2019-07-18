國際財經

中美貿易談判情況膠着，兩國據報仍未能就華為問題達成共識，投資者恐貿易協議遙遙無期，抵消聯儲局主席鮑威爾「放鴿」的利好消息，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7497點，跌37點或0.5%；德國DAX指數報12224點，跌116點或0.94%；法國CAC 40指數報5545點，跌26點或0.47%；意大利富時MIB指數報22011點，跌68點或0.31%。

道指期貨暫報27145點，跌86點。

中美貿易談判據報陷入僵局，《華爾街日報》引述消息人士稱，談判的阻礙在於華為，因為兩國仍無法就美國限制企業向華為出售產品的問題達成共識，華府正考慮如何應對中方提出放寬對華為制裁的要求。

繼美國總統特朗普周二表明，貿易談判仍有「很長的路要走」，並威脅美方可以隨時向中國加徵關稅後，美國商務部長羅斯亦稱中美貿易談判過程漫長且複雜，目前的根本問題是，期望中國能回到原先談判時所作出的承諾，以解決雙方的貿易爭議。雙方官員就貿易問題進行電話交談的結果，將決定雙方是否舉行面對面會談。

英國脫歐方面，英國《倫敦時報》報道，負責財務評估的政府部門、預算責任辦公室(OBR)預期，如果無協議下脫離歐盟，英國經濟明年勢必下滑3個百分點而跌至負值，正式陷入衰退。

另外，七國集團(G7)在討論針對跨國科技公司的數碼稅爭議上，暫時未有共識。法國等希望設立一個最低稅率或建議稅率範圍，但由於英國和加拿大今年都可能換屆而猶疑，日本據報亦有保留。

油價延續上日挫逾1%的頹勢，因美國上周汽油等油品庫存急增，表明駕車出遊旺季的需求疲弱。紐約原油期貨現時每桶報56.63美元，跌0.15美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報63.59美元，跌0.07美元或0.11%。