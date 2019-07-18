國際財經

中國吉利集團旗下富豪汽車(Volvo)公布，截至6月底止第二季度，營業利潤按年減少38.1%，降至26億元(瑞典克朗．下同)(約21.71億港元)，營業收入升1.8%至672億元。

富豪並公布，計劃削減20億元的固定成本，措施將於今年下半年至明年上半年執行，當中包括進一步裁員，但將主要集中在削減開支，以節省10億元。

今年稍早前，富豪已開始評估其人力及其他成本。到目前為止，該公司已裁減750個職位，主要是工程和IT顧問，並下調此類顧問的時薪，預計這將從7月起可節省10億元。