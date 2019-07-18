國際財經

英國下任首相大熱約翰遜(Boris Johnson)表示，在英國脫歐後，不會與美國很快便達成貿易協議，預計磋商將「艱難」和「強而有力」。

約翰遜在一個保守黨會議上指出，與美國的協議不會一蹴而就。雖然這不會給英國GDP增加幾個百分點，但隨着時間的推移，將大大提高英方的GDP。

他稱，美國是非常強硬的談判者，因此英國也必須非常強硬。美方將提出一些非常強有力的要求，英方必須做好準備，以便強力應對。

《倫敦時報》早前報道，約翰遜將在英國正式脫歐不久後，尋求與美國達成有限的協議。