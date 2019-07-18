國際財經

日本企業佳能(Canon)預期，截至12月底止的2019年度合併營業利潤按年減少40%，僅為2000多億元(日圓‧下同)，比此前預期降低約600億元。

《日本經濟新聞》報道，半導體行情惡化和歐洲經濟減速産生負面影響，使佳能的半導體製造設備和辦公設備等的銷售低於預期。佳能在海外調整組織和陣容，結構改革費用估計高於預設的200億元。

這是繼4月之後，佳能第2次下調本財年業績。營業收入料減少6%，降至逾3.7萬億元，較此前預期下降約1000億元。