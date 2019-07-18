國際財經

英國《倫敦時報》報道，負責財務評估的政府部門、預算責任辦公室(OBR)預期，如果無協議下脫離歐盟，英國經濟明年勢必下滑3個百分點而跌至負值，正式陷入衰退。

根據報道，上述是OBR對未來5年作出的預測一部分。該組織將於明年公布關於未來5年英國公共財政的分析報告，也會公布一套關於經濟的財務壓力測試模式。

OBR曾表示，有關模式是參考國際貨幣基金組織(IMF)的無序脫歐分析而得出。IMF今年4月指出，無序脫歐將使英國未來2、3年經濟蒙受重大損失。