國際財經

國際商業機器(IBM)公布，第二季淨利潤按年升4.1%至25億美元；每股經調整盈利為3.17美元，收入跌4.2%至191.6億美元；分析員預測平均值分別是3.08美元與191.7億美元。

消息公布後，IBM股價市後時段升3.9%。

IBM指出，雲服務收入增長強勁，有助整體業績表現。集團的雲服務收入期內由54.7億美元，升至56.5億美元，分析員預期是55.5億美元。

IBM維持全年每股經調整盈利為13.9美元以上的預測不變，分析員預測是13.9美元。