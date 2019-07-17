國際財經

中美貿易不穩定因素再現，美國總統特朗普表明，貿易談判仍有「很長的路要走」，並威脅美國可以隨時向中國加徵關稅，導致全球股市向下，美股連續第二日受壓，三大指數均見紅，歐股亦表現疲弱。國際貨幣基金組織(IMF)發表報告稱，美元估值過高，美滙回落，金價抽高。

道指低開之後，早段窄位反覆拉据，其後輾轉向下，最終以緊貼全日最低位收市，跌115點或0.42%，報27219點；一向被視作道指領先指標的道瓊斯運輸指數急插3.6%，主要受鐵路運輸股份CSX股價下滑10%拖累，CSX行政總裁表示，目前的經濟環境是他職業生涯之中最令人感到「迷茫」。標指下滑0.65%，收報27219點。納指回落0.46%，收報8185點。歐洲股市轉跌，英法德三大指數跌0.55%至0.76%。

美國銀行(BofA)錄得破紀錄的季度盈利，股價升0.69%，惟再次下調今年主要盈利來源即淨利息收入增長的預測。美銀今年4月首次把2019年度淨利息收入增長從6%下調至3%，財務總監Paul Donofrio周三指出，如果聯儲局今年減息兩次，有關增長將進一步降至1%。高盛和摩根大通股價下滑約1%。重型機械股Caterpillar下挫2.42%，為跌幅最大的道指成分股，波音則反彈1.87%，為表現最強的道指成分股。

截至目前，超過七成標指成分股已公布第二季度業績，盈利平均增長約3.1%；這些公司之中，約85%的盈利表現都勝於分析員估計。

聯儲局主席鮑威爾周二重申，將採取適當行動確保經濟擴張，市場認為這表明當局的減息意向，利率期貨繼續顯示7月減息機會為100%。

IMF表示，以短期經濟基本因素為基礎計算，美元目前的價值被高估6%至12%，而歐羅、日圓和人民幣的價值則大致上與基本因素相符。

IMF指幣值高估 美滙即回

美滙指數最高曾見97.44，尾段回軟，跌0.18%，報97.22。美元兌日圓挫0.24%，報107.98日圓。歐羅兌美元反覆向上，最高報1.1234美元。英鎊初段受無協議脫歐憂慮影響，曾跌至27個月低位，兌美元最低報1.2382美元，尾段反彈0.19%，報1.243美元。紐約期金升0.9%，每盎斯收報1423.3美元。

紐約期油收市跌1.5%，每桶報56.78美元，布蘭特期油收市下滑1.1%，至每桶63.66美元，因中東局勢有緩和跡象，抵消美國庫存減少的影響。能源資訊局(EIA)數據顯示，美國原油庫存上周減少310萬桶，多於市場預期的270萬桶。比特幣曾跌5%，至9053美元低位，及後一度回升至9900美元以上水平。

商務部數據顯示，美國新屋動工連續第二個月下跌，6月按年跌0.9%，至125.3萬家，低於市場預期的126.1萬家。