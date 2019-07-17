國際財經

歐洲股市周三收市下跌，泛歐指數Stoxx 600收報387點，回落0.37%。美國總統特朗普稱，中美貿易談判路途仍然遙遠，他的言論利淡歐股投資氣氛，石油相關股份下挫近2%，都拖累市場表現。

英國富時100指數收報7535點，跌0.55%或41點；德國DAX指數收報12341點，下挫0.72%或89點；法國CAC 40指數收報5571點，倒退0.76%或42點；意大利富時MIB指數收報22079點，下滑0.56%或124點；西班牙IBEX 35指數收報9284點，下挫0.99%或92點。