國際財經

美國聯合航空財務總監Gerry Laderman表示，直至明年，該公司可能都不會接收原定數量的波音737 MAX飛機。

聯合航空原定今年接收16架737 MAX飛機，但自從該款飛機在3月中被下令全面停飛後，有關交付安排已經暫停。

Laderman周三出席投資者研討會時指出，沒有用戶知道波音交付飛機的最新情況，但聯合航空已假設明年也不可能接收全部預訂的737 MAX機。

聯合航空日前宣布，把737 MAX停飛安排延至11月3日。美國監管機構仍未決定是否容許737 MAX復飛。