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今日 00:49 國際財經

AT&T與微軟簽訂雲服務合約 料涉逾156億

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微軟與美國電話電報(AT&T)簽訂雲端服務協議，據估計，該份長年期合約價值可能超過20億美元(156億港元)。

根據協議，AT&T將使用微軟Azure雲端服務及微軟365，以滿足集團26.8萬名僱員對資訊系統的需要。同時，AT&T也會應用微軟技術支援，推動旗下5G網絡數據傳輸工作及用戶應用技術層面工作。

此舉意味AT&T不再使用自家的電訊網絡作為僱員主要聯繫點，而是以公眾雲服務為主要聯繫點。

業界相信，協議有助微軟雲服務挑戰亞馬遜雲服務的市場支配地位。

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