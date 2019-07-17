國際財經

市場密切關注美企財報、國際貿易關係的最新進展，以及聯儲局的貨幣政策前景，美股連續兩日調整，標指失守3000點關口。

截至本港時間晚上11時01分，道指報27281點，跌54點或0.2%；標普500指數報2994點，跌9點或0.31%；納指報8206點，跌16點或0.2%。

美企財報仍受市場關注，按照資產規模計算為美國第二大銀行的美國銀行稍早公布了業績，盈利優於市場預期刺激股價早段升逾1%，目前升幅收窄至0.3%。另外，Netflix與eBay將於收市後公布財報。

國際貿易關係的最新進展亦令美股承壓，美國總統特朗普早前對傳媒表示，貿易協議的達成還有很長的路要走。分析指出，特朗普講話後，投資者擔心近期可能難以達成國際貿易協議。

此外，市場仍繼續剖析美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)的講話。鮑威爾認為，市場定價已經反映聯儲局實行寬鬆貨幣政策的預期，並在嚴密監控國際貿易緊張關係給美國經濟帶來的風險。

據芝加哥商業交易所集團的數據，市場認為聯儲局100%會在7月會議上減息，而聯邦基金期貨市場預計聯儲局減息2​​5點子的機會率為68%，預計減息50點子的機會率為32%。目前，聯邦基金基準利率範圍是2.25%至2.5%。

值得留意的是，聯儲局將於稍後公布經濟景氣狀況褐皮書報告。

歐洲股市向下，英國富時100指數報7534點，跌42點或0.56%；德國DAX指數報12353點，跌77點或0.63%；法國CAC 40指數報5581點，跌32點或0.59%；意大利富時MIB指數報22092點，跌111點或0.5%。