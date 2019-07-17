國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)表示，根據近期經濟情況，美元被高估6%至12%，而歐羅、日圓和人民幣則符合情況。

IMF對外部門報告(External Sector Report)顯示，經常賬盈餘仍集中在歐羅區和新加坡等發達經濟體，而出現赤字的一直是美國、英國和一些新興經濟體。該報告是對主要經濟體的貨幣、外部盈餘及赤字的年度評估。

IMF表示，近期的貿易政策行動正在拖累全球貿易往來、侵蝕信心並影響投資。但迄今為止，各國並未採取任何行動來扭轉外部失衡局面。該機構曾警告，中美貿戰將令全球經濟明年損失約4550億美元。

IMF認為，貿易順差國家和逆差國家不應採取針鋒相對的關稅措施，而是應該設法恢復貿易自由化，強化過去75年來一直行之有效基於規則的多邊貿易體系。

報告稱，短期融資風險總體上可控，因為債務集中在發行儲備貨幣的經濟體，但全球經濟仍然面臨風險。IMF表示，貿易緊張關係加劇或英國出現無序脫歐，將進一步影響全球增長與避險情緒，可能對其他高度依賴外部需求與外部資金的經濟體造成影響。

中期來看，貿易緊張情勢可能變得更加牢固，而外部股票倉位愈加分歧，可能導致主要的債務人經濟體出現代價高昂且具破壞性的調整，從而可能影響至全球其他地區。

IMF表示，美國與英國這類背負預算赤字的國家，應該以有利於增長的方式減少支出；而有大規模盈餘的國家，例如德國、荷蘭與南韓，應該增加公共基礎建設的投資，阻止過度儲蓄。

儘管報告評估歐羅估值對整體歐羅區來說比較適宜，也表示以德國高經常賬盈餘的基本面而言，歐羅的有效滙率太低，程度介乎於8%至18%。

該報告表示，人民幣滙率大致符合基本情況，但IMF的模型顯示其與預期政策大幅背離，背離程度在低估11.5%至高估8.5%，主要受中國政策前景不確定性影響。