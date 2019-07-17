國際財經

中美短期內料難達成貿易協議，加上市場仍觀望美國企業季績，美股早段表現反覆。

截至本港時間晚上約9時46分，道指報27300點，跌34點或0.13%；標普500指數報3003點，跌1點或0.03%；納指報8226點，升3點或0.05%。

美國總統特朗普指出，中美貿易問題仍有「很長的路要走」，若美國想的話，可向額外3250億美元的中國商品加徵關稅。美國正尋求與中國達成貿易協議，希望北京政府不要破壞兩國早前已達成的部分協議條款。

中國外交部表示，中方始終主張通過對話協商來解決中美經貿摩擦，形容為「千里之行，始於足下」，不管道路多漫長，只要堅定向前，總能達到終點，並奉勸美方要拿出決心及有毅力，與中方一道共同努力，爭取達成一份互利雙贏的經貿協議。

另外，歐盟執委會表示，多個歐盟反壟斷監管機構將對電商巨頭亞馬遜進行調查，以了解其使用商戶數據，是否違反歐盟反壟斷規定。

數據方面，美國6月新屋動工下降0.9%；以年率計為125.3萬間，低於預期126.1萬間。美國上周抵押貸款申請指數跌1.1%，此前一周跌2.4%，連續第三周下跌。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.18美元，升0.56美元或0.97%；倫敦布蘭特期油報65.16美元，升0.81美元或1.26%。