國際財經

美國總統特朗普再對貿談擺出強硬姿態，抵消聯儲局主席鮑威爾放鴿的利好消息，歐洲股市中段偏軟。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7572點，跌4點或0.06%；德國DAX指數報12434點，升3點或0.03%；法國CAC 40指數報5617點，升2點或0.05%；意大利富時MIB指數報22199點，跌5點或0.02%。

道指期貨暫報27359點，升31點。

中美短期內料難達成貿易協議。特朗普指出，中美貿易問題仍有「很長的路要走」，若美國想的話，可向額外3250億美元的中國商品加徵關稅。美國正尋求與中國達成貿易協議，希望北京政府不要破壞兩國早前已達成的部分協議條款。

中國外交部表示，中方始終主張通過對話協商來解決中美經貿摩擦，形容為「千里之行，始於足下」，不管道路多漫長，只要堅定向前，總能達到終點，並奉勸美方要拿出決心及有毅力，與中方一道共同努力，爭取達成一份互利雙贏的經貿協議。

聯儲局主席鮑威爾重申，將採取適當行動保持美國經濟增長，而近期貿易摩擦及全球增長前景帶來的不確定性，令減息機會增加。聯儲局稍後公布反映經濟近況的褐皮書，可能對減息方向有啟示。

數據方面，歐羅區6月消費物價調和指數(HICP)按年升1.3%，高於初值上漲1.2%，惟仍低於歐洲央行接近但低於2%的目標。英國6月消費物價指數(CPI)按年上升2%，符合預期。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.04美元，升0.42美元或0.73%；倫敦布蘭特期油報65.04美元，升0.69美元或1.07%。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布的上周庫存數據，預料原油庫存將減少420萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少150萬桶與增加30萬桶。