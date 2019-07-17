國際財經 即巿股評

上周四（7月11日）和上周五（7月12日）美國分別公佈6月消費者物價指數（CPI）以及生產者物價指數（PPI），其中核心CPI按年增長2.1%，核心PPI按年增長2.3%，兩者皆比預期高。良好的通脹數據削弱了美國大幅減息的可能性，倫敦金在上周四一度大跌至1401.05美元，較當日高位1427.03美元暴跌近26美元。不過，多位美國聯儲局官員包括主席鮑威爾在上周發表的言論總體偏鴿，顯示美國減息仍是大勢所趨，令倫敦金在跌近1400美元關口時受到逢低買盤吸納，故金價在上周五收市時已逐步回升至1415.39美元，全周總結仍有逾40美元升幅，升1.18%。

雖然如此，美國經濟數據持續造好，為倫敦金帶來極沉重的沽壓。周二（7月16日）美國公布素有「魔鬼數據」之稱的零售銷售數據，6月零售銷售按月增長0.4%，大幅超出預期0.2%，推動美滙指數大升0.46%，而倫敦金亦在短時間內下跌近8美元至日內低位1400.97美元。今日（7月17日）倫敦金在1400至1408美元水平窄幅波動，最低曾跌至1400.03美元，隨時有跌穿1400美元關口風險。

技術分析方面，倫敦金自6月尾升幅開始逐漸收窄，並形成對稱三角形，後市或會繼續在1390至1420美元水平之間上落波動，等待突破契機。短期內若金價能企穩1400美元關口或三角形底部1390美元之上，後市或可再次上探三角形頂部阻力1420美元水平；若金價在三角形內整固完畢並向上突破三角形頂部，中長線內有望進一步挑戰1500美元大關。在沒有其他重大消息下，市埸焦點應集中在8月1日凌晨2點美國聯儲局公布的聯邦基金利率決議，屆時必定會對倫敦金的走勢提供更明朗的方向。

交易策略方面，短期內待倫敦金跌至1392-1395美元區域後買入，上望1420美元，跌穿1387美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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