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今日 17:42 國際財經 即巿股評

【環宇搜股】打散細注買大股

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美國開始公布季度業績，暫時標普500成分股有5%公布業績，有逾八成半盈勝預期，當然未能作準，而特朗普又再「依依哦哦」，隨時可以對中國抽更多關稅，美股借勢回落，但標普仍企在10天(現處2993點)上，向上趨勢暫未轉壞。

港股仍等運到

美股下跌，缺新水推動的港股繼續發呆，好聽點就喺連升五日後回吐，但查實咪又喺在被果上方的100天線(現處28639點)及下方的50天線(27999點)等運到。

港股缺新水，一來芬佬暑假例牌抖暑，加上內地科創板亦抽乾部分資金，或者要等埋下個月業績放榜後，恒指才會有新方向。

上周五寫了篇《央行焗你去賭》，昨日收到海外讀者電郵，對於全球央行的貨幣政策，可用無恥來形容，尤其聯儲局所謂政策簡值是荒天下之大謬，一來聯儲局獨立性已不存在，二來美國失業率創50年新低，股市在創新高下，聯儲局大放白鴿作減息準備，睇落都咪話唔癲！

負利率債券佔比愈來愈高

全球央行鬥快劈息，愈來愈多債券孳息率由正變負，按全球債市54萬億美元市值計(圖)，已有12.7萬億美元債券孳息率跌入負數，佔整個債市的23%，隨着央行減息，甚至再大舉QE，負利率債券的佔比只會愈來愈高。

買負利率債券只是鬥傻遊戲，買債又可買股的基金當然唔會咁笨，不斷盲追負利率債券，在央行包底下，當然會回到股市揾食，尤其市場深度高到的市場(原因是一旦市場突現冬瓜豆腐容易甩身)，亦即喺美股。

無可否認，現時落唔落場跳入股海，的確是好考投資者心理質素，一來股市持續破頂，又擔心買咗之後中伏，加上進入互聯網年代後，資訊流動速度極快，亦令股價快速波動。如果只集中買一至兩隻股份，變相中招的機會也高，故此建議分散買十隻或以上大型股的拆解，同時每隻股票只買一個較細的注碼。至於為何買大型股，詳細就可睇番昨日筆者在《信報》的政觀其辯「揀大股少痛苦」分析。

對於上周提及的Saleforce，昨日股價回落0.6%，但前景仍睇好，不單是收購數據分析平台Tableau外，更重要是集團一向執行力強，兼且已訂下2022年1月底收入目標可超逾240億美元，比2019年的124億美元，大增86%，現水平仍可買入，但以140美元就止蝕。

至於巴西版支付寶StoneCo，最近仍在整固，唔好忘記其股東分別有巴郡及螞蟻金服，尤其巴郡往績一向是長揸唔放，加上已補巨型上升裂口，回到十天線(31.49美元)絶對吼得過。

另外，筆者會在書展「EJFQ 投資攻略」環節登場，時間為明日(7月17日)及下周一(7月22日)晚上七時正，歡迎各戰友往信報攤位1A-D12交流。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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