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今日 16:45 中國財經 國際財經

外交部:美如何及何時兌現承諾涉及信譽

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對於美國參眾兩院議員提出，希望就維持對華為實施嚴格限制設立法案，外交部發言人耿爽回應時稱，中美企業開展經貿合作是互利共贏的。

耿爽稱，美國總統特朗普在日本大阪與國家主席習近平會晤時表示，將允許美國公司繼續向華為供貨，美方如何兌現承諾、何時兌現承諾，事關美方自身的信譽和公信力，國際社會都看在眼裏。中方希望美方立即停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視的方式來對待中國企業，多做有利於促進中美經貿合作健康穩定發展的事情，而不是設置障礙。

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