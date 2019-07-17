國際財經

美國總統特朗普針對中美貿易談判再度擺出強硬姿態，其言論使短期內達成貿易協議的可能性降溫，抵消聯儲局主席鮑威爾提到全球經濟前景「不確定因素」或續增加，使減息機會上升的消息，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時48分，英國富時100指數報7565點，跌11點或0.15%；德國DAX指數報12423點，跌7點或0.06%；法國CAC 40指數報5611點，跌3點或0.06%；意大利富時MIB指數報22216點，升12點或0.06%。

道指期貨暫報27354點，升26點。

聯儲局主席鮑威爾重申將採取適當行動保持美國經濟增長，而近期貿易摩擦及全球增長前景帶來的不確定性，令減息機會增加。聯儲局稍後公布反映經濟近況的褐皮書，可能對減息揣測有影響。

中美短期內料仍未能達成貿易協議。特朗普稱，中美貿易問題仍有「很長的路要走」，又指如果美國想的話，可向額外3250億美元的中國商品加徵關稅。美國正尋求與中國達成貿易協議，希望北京政府不要破壞兩國早前已達成的部分協議條款。

另外，世界貿易組織(WTO)上訴機構裁定，美國向中國執行的11項反補貼措施違反世貿規則。若美方不撤銷，中方有權對美方採取報復制裁。市場憂慮中美兩國貿易糾紛有惡化的風險。

美國上周原油庫存下跌，油價在上日挫逾3%後，今日反彈。紐約原油期貨現時每桶報57.8美元，升0.18美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報64.62美元，升0.27美元或0.42%。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布的上周庫存數據，預料原油庫存將減少420萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少150萬桶與增加30萬桶。