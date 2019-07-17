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今日 15:59 國際財經

美司法部籲暫緩執行高通反壟斷裁決

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美國司法部在能源部和國防部支持下，要求聯邦上訴法院暫緩執行對高通(Qualcomm)的全面反壟斷裁決。

美國國防部主理採購的副部長Ellen Lord在法院文件中稱，高通擁有可靠的供應鏈且是創新的領導者，對美國國防部而言是重要的企業，且近期內高通在5G技術領域的關鍵角色不可能被取代。國防部堅信任何不當限制高通的技術領先、投資研發的能力和市場競爭力的措施，即使是短期，都可能損害美國國家安全。

能源部則表示，該部門的任務是確保核能安全，而保護美國的能源和核能基礎設施，仰賴安全和先進的無線通訊技術，在這方面，高通是目前和即將推出之5G晶片組的主要和領先的美國供應商。

2017年1月，美國聯邦貿易委員會(FTC)對高通發起反壟斷訴訟。今年5月，美國聯邦法官作出裁決，指高通違反反壟斷法，非法壓制手機新品市場的競爭，利用其壟斷地位收取過多的專利許可費，下令高通與其客戶就專利許可協議重新談判，並必須以公平合理的價格向其競爭對手晶元製造商授權其專利，不能和像蘋果這樣的智能手機製造商簽署獨家供應協議，以阻止競爭對手在設備中使用高通晶元。

高通一直爭取於上訴期間暫停執行判決，但遭到法官拒絕，並將本案提交給第九巡迴上訴法院。

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