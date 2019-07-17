國際財經

Facebook(fb)區塊鏈團隊負責人馬庫斯(David Marcus)表示，瑞士聯邦數據保障機關(FDPIC)將監管該公司的新數碼貨幣Libra數據和隱私保護，但CNBC報道，該監管機構回應指，fb尚未與其聯繫。

馬庫斯出席美國國會參議院銀行委員會聽證會時稱，為了保護Libra的數據和隱私，瑞士FDPIC將監管Libra事宜。

不過，報道引述FDPIC表示，已經注意到馬庫斯的言論，但在此之前，Libra的相關人員從未與該機構聯繫。此外，一名fb發言人也證實，該公司尚未與FDPIC會面。