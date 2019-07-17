國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁利普頓(David Lipton)表示，IMF希望在未來保持影響力，必須繼續適應中國等正在崛起的經濟大國和新金融科技。

IMF總幹事拉加德(Christine Lagarde)正式辭職後，將成為署理總幹事的利普頓指出，反映日益增強的新興市場影響力是IMF與生俱來的職責。他稱，經濟活動中心將在未來幾十年內發生轉移。新的金融中心將變得愈來愈重要。新的儲備貨幣最終可能會出現。IMF必須做出改變，以維持穩定而健全的國際貨幣體系。

他表示，自由貿易、彈性滙率和非破壞性資本活動是全球經濟繁榮不可或缺的要素。這就是為何多邊機構，特別是IMF的作用將比以往更加重要。拉加德11月或轉任歐洲央行行長亦是IMF準備適應的另一項改變。

另外，利普頓讚揚「布雷頓森林體系」(Bretton Woods System)創立者在二戰結束之際，創建了基於經濟影響力的IMF份額投票權制度。但他補充道，目前美國擁有16.52%的投票權，其次是日本的6.15%和中國的6.09%，這個比例並未完全跟上經濟現實的腳步。

他稱，必須承認IMF的規則已經落後這一事實，因此無法期待能繼續保有IMF需要的全球影響力和資源，除非經濟重要性上升的國家願意為其在IMF的話語權適當增加，而相應地承擔更大責任。