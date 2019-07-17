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今日 10:12 國際財經

美日傳尋求9月前達小型貿易協議

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美國與日本正就涉及農業與汽車業的交換條件協議進行努力，據報兩國元首9月於紐約會面時可能會同意協議。

路透引述一名汽車業官員表示，協議可能以日本向美國農戶提供新的市場准入，換取華府調低特定日本汽車零部件的關稅。消息人士又透露，特朗普政府希望增加美國牛肉與豬肉產品的准入。

有日本政府官員稱，雙方正在就貿易進行工作層級討論，在本周日(21日)日本參議院選舉前不會有重大進展。他稱，美日相互理解，知道應該尋得共同點，以便找到最終解決方案。

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