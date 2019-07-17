國際財經

美國三藩市聯儲銀行總裁Mary Daly表示，在利率決策方面，目前不傾向任何一方，判斷經濟是否需要額外刺激措施仍言之尚早。

外界普遍預計聯儲局將在兩周後的政策會議上減息，但Daly稱，目前不傾向於朝任一方向採取行動，將會觀察經濟數據和消息，關注市場情緒、行為、動能和阻力方面的證據。

她說，包括貿易緊張局勢加劇和全球經濟放緩在內的許多不利因素，有可能損害企業信心和支出，但還不能肯定有關因素是否強勁到足以讓美國經濟脫離目前的增長步伐。

Daly今年沒有聯儲局政策投票權。