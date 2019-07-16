國際財經

華爾街大行的季度業績及前景預測好壞參半，美國總統特朗普針對中美貿易談判再度擺出強硬姿態，抵消美國上月零售銷售數字較預期好的消息，美股三大指數周二收市反覆回軟。

道指表現反覆，早段曾漲39點再破頂，高見27398點，收市仍回落23點；納指下滑0.43%，標指挫0.34%；歐洲股市企穩。

聯儲局主席鮑威爾於香港時間周三凌晨1時出席法國巴黎舉行的七國集團（G7）晚宴時發表演說，重申將採取適當行動保持美國經濟增長，而近期貿易摩擦及全球增長前景帶來的不確定性，令減息機會增加。

在鮑威爾發言前，特朗普表示，中美貿易談判仍有「很長的路要走」，又指如果美國想做，可隨時向額外3250億美元的中國商品加徵關稅，此番言論令道指從歷史高位回落，最多曾下滑68點。

華爾街大行高盛、摩根大通周二美市前公布次季業績。高盛受累投行業務收入下滑，上季錄得純利只有24.2億美元，按年下降6%，但每股盈利5.81美元，高過分析師預估，股價收市升1.86%。

美願與伊談判 油價即挫

摩根大通上季純利創新高，錄得96.5億美元，較去年同期增16%；季度營業額增長4%，至295.7億美元，但該行下調今年的淨利息收益預測，引發投資者憂慮本季盈利表現，股價仍漲1%。

油市方面，美國國務卿蓬佩奧突然表明願意與伊朗討論導彈計劃，觸發油價大幅波動。紐約期油升轉跌，收市滑落3.3%，每桶報57.62美元；布蘭特期油挫3.2%，至每桶64.35美元。

美滙指數尾段升0.47%，報97.38。美元兌日圓上揚0.33%，見108.27日圓。英鎊繼續受硬脫歐的憂慮困擾，曾跌0.96%，兌1.2396美元，即約兌9.7港元，創27個月新低。紐約期金收市跌0.2%，每盎斯報1411.2美元。

美國6月零售銷售按月升0.4%，扭轉5月份經修訂後的0.4%跌幅，反映美國消費仍穩健。

比特幣跌勢持續，曾插逾11%，低見9496美元，不但跌穿10000美元，更是3周以來最低。