即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數周一(15日)齊齊再創新高，除了炒減息之外，更有未致令人失望的企業業績支撐，如果中美貿易談判有若干進展，將可成為美股持續高位徘徊的助力。

去年「美牛」破頂之際，美元同樣強勁，今次卻沒有跟上股市的步伐，主要是美國即將踏入減息周期，投資者都在觀察美元會否一如總統特朗普期望般展現弱勢。

特朗普一直抱怨聯儲局政策不及其他國家寬鬆，窒礙美國經濟增長，早前甚至有報道指出他正尋求讓美元貶值的方法。姑勿論總統個人的想法在經濟學上是否站得住腳，惟美元確已無復當年勇。

附【圖】所見，全球央行外滙儲備中的美元比重近20年顯著下滑，美滙指數亦乏力重上高峰。隨着各國相繼與貿易夥伴建立非美元結算安排，將令環球美元需求逐步降低，蠶食美元霸權地位。當然，這一股「去美元化」行動對美滙產生的影響屬長期性，短線而言利率政策仍是主導因素。

自2008年金融海嘯後推行量寬(QE)，美國經濟最早復甦，貨幣政策搶先由鬆轉緊，上調利率令息差擴大，是美元強勢的主要推手。然而，如今美國減息周期快將啟動，美元與其他貨幣息差預期收窄，成為近日美滙指數無法突破高位的另一因素。但由於環球經濟下行壓力未紓緩，各大央行的貨幣政策都傾向寬鬆，美元息差「優勢」顯然可以保持一段長時間。

佔美滙指數比重合計約七成的歐羅和英鎊正是箇中關鍵。歐洲央行行長德拉吉即將任滿，已內定由拉加德接替，觀乎拉加德擔任國際貨幣基金組織(IMF)總幹事8年的言論，為了刺激經濟，對寬鬆政策相信絕不手軟，尤其是考慮到歐美經濟差異，「放水」力度勢比聯儲局更進取。

至於英國，最快本月底敲定新首相，其只有3個月時間處理脫歐這3年多都未能根治的頑疾，相關不確定性估計不單利淡英鎊，也會波及歐羅。權重貨幣於上述背景下難望轉強，美滙指數下跌空間因此相當有限。

另一個支持美元的因素是虛擬貨幣發展遇到瓶頸。自從Facebook公布推出Libra大計後，即惹來連番批評，相信須解決多重障礙才能上馬。虛擬貨幣一旦普及，有機會衝擊目前以美元為核心的國際金融系統，這正是Libra以至其他虛擬貨幣遭到官方強烈質疑的原因。

美滙指數今年第二季曾攀上約兩年高位98.371，隨着減息漸成事實而陷於調整，惟周一觸及200天線即反彈；技術走勢看，美滙指數去年11月起於95至98之間上落，除非顯著失守該區間，否則應無重挫之虞。

換句話說，雖然美國幾乎篤定於月底進行逾10年來首次減息，但息差因素暫不足以使美滙轉勢，美元縱不像美股般迭創新高，卻也沒有大幅回落的條件。特朗普爭取連任，若想利用弱美元作為刺激經濟的工具，如意算盤未必能夠打響。

信報投資研究部

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