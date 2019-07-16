國際財經

投資者繼續剖析銀行股等季績表現，美股昨日齊創收市新高後，今日表現反覆，其中道指再創歷史新高。

截至本港時間晚上11時02分，道指報27382點，升22點或0.08%；標普500指數報3012點，跌1點或0.07%；納指報8253點，跌4點或0.05%。

花旗集團昨日率先公布財報，並拉開美國上市公司財報季的帷幕。今日繼續有多家銀行公布財報，高盛、摩根大通及富國銀行等多家大型銀行的季績表現均優於市場預期，其中高盛及富國銀行現時股價分別升逾1%及跌逾1%。

投資者正在剖析銀行財報的細節，以研判國際貿易緊張局勢及全球性的超低利率或負利率環境下，是否對銀行業績有影響。

分析指出，近期股市漲勢的最大風險是財報季來臨，貿易形勢緊張的跡象令企業盈利受到抑制，而美國總統特朗普政府減稅措施的影響漸退，都將突顯美國聯儲局對企業投資放緩的關切。這不僅帶來對全球經濟及美國經濟減緩的疑慮，還意味着聯儲局可能需要繼續大幅減息以支撐國內經濟。

另外，聯儲局官員的講話備受關注，今日發表講話的聯儲局官員包括美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)、達拉斯聯儲局總裁卡普蘭(Rob Kaplan)、芝加哥聯儲局總裁埃文斯(Charles Evans)、聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)等。

聯儲局即將進入7月貨幣會議前的緘默期，數據表現出的訊息尤其受到市場重視。有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據勝預期，6月零售銷售按月增0.4%，優於預期增0.1%。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7584點，升52點或0.7%；德國DAX指數報12456點，升69點或0.56%；法國CAC 40指數報5622點，升43點或0.79%；意大利富時MIB指數報22258點，升80點或0.36%。