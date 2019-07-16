國際財經

美國銀行股繼續公布財報，迄今公布的企業季績大致符合預期，惟市場仍關注中美貿易談判進展，美股早段個別發展。

截至本港時間晚上約9時48分，道指報27381點，升22點或0.08%；標普500指數報3013點，跌1點或0.04%；納指報8253點，跌4點或0.05%。

美國財長努欽表示，貿易代表萊特希澤本周將再與中方談判代表通電話，並認為有很大機會稍後前往中國。美國總統特朗普則表示，美國關稅在對希望離開中國前往非關稅國家的公司產生重大影響，成千上萬家公司正在離開，期望北京首先不要破壞已達成的原初協議。

對於特朗普稱因中國經濟放緩，中方迫切希望與美方達成協議，中國外交部指出，這完全是一種誤導。達成經貿協議絕不是中方單方面的訴求，美方也有這個需求，美國社會各界人士及廣大消費者，強烈反對美國對華加徵關稅、強烈反對貿易戰，這種聲音足以說明一切。

數據方面，美國6月零售銷售按月增加0.4%，高於預期增加0.1%。美國6月進口物價按月下降0.9%，預期為下降0.7%，亦是6個月來最大跌幅；出口物價按月下降0.7%，預期為下降0.2%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報59.74美元，升0.16美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報66.63美元，升0.15美元或0.23%。